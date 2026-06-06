Assaltante armado com faca invade ônibus e rende motorista durante trajeto para Ameliópolis

Coletivo seguia para o distrito de Presidente Prudente quando o crime aconteceu

Um motorista de ônibus do transporte coletivo urbano foi vítima de assalto na noite desta sexta-feira (5), em Presidente Prudente. O crime aconteceu durante uma viagem com destino ao distrito de Ameliópolis.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o ônibus havia parado para o desembarque de uma passageira na região conhecida como Km 7, momento em que um homem embarcou no coletivo. Logo após entrar no veículo, o suspeito sacou uma faca, ameaçou o motorista e anunciou o roubo.

Sob ameaça, o condutor entregou cerca de R$ 60 que carregava consigo, além da quantia existente no caixa do ônibus. O valor total levado ainda não havia sido contabilizado pela empresa até o momento do registro policial.

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Após pegar o dinheiro, o criminoso deixou o veículo e fugiu a pé em direção ao bairro. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para atender a ocorrência.

Ainda conforme relato da vítima, aproximadamente dez passageiros estavam no ônibus no momento do assalto. O suspeito não foi identificado, sendo descrito apenas como um homem que usava blusa branca com capuz e calça jeans.

O coletivo possui câmeras de monitoramento, e as imagens poderão ajudar no trabalho de investigação. O caso foi registrado como roubo com uso de arma branca e será apurado pela Polícia Civil. (Por: Redação)

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