FLÓRIDA: Tarde de Prêmios” da Associação Comercial acontece na próxima semana

A Associação Comercial de Flórida Paulista, realizará no próximo dia 14 de junho mais uma “Tarde de Prêmios”, evento voltado para toda a comunidade.

A programação acontece no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, próximo à Santa Casa, com início às 14h. A entrada será no valor de R$ 30,00, sendo permitida apenas para maiores de 10 anos, mediante apresentação do cartão de participação.

Segundo os organizadores, o evento contará com diversos prêmios e também terá venda de bebidas no local. A expectativa é reunir moradores da cidade e da região em uma tarde de entretenimento e confraternização.