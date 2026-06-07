Morre Delano Huber, pré-candidato a Deputado Federal pela região e ex-prefeito de Camapuã/MS

Faleceu Delano de Oliveira Huber (50 anos), ex-prefeito de Camapuã/MS, que tinha negócios e propriedades em Tupi Paulista, Monte Castelo e Panorama. Delano estava trabalhando como pré-candidato a deputado federal pelo Democracia Cristã, tendo efetuado em Dracena o lançamento de sua pré-candidatura no final de março. Ele já residiu e estudou na Cidade Milagre.

Pelo PSDB, Delano administrou Camapuã de 2017 a 2020. Foi eleito com 55% dos votos. Preferiu não disputar a reeleição. Retornou para Tupi Paulista, ingressanndo no Partido Liberal. Depois migrou para o DC, onde teria a legenda para participar da eleição de 2026.

Como empresário e proprietário rural, tinha negócios em São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Era natural de Tupi Paulista.