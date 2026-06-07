Jovem de 21 anos é encontrada morta em residência

A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem de 21 anos, Thalya Andréya Canhim Nunes, encontrada sem vida em uma residência na Avenida Alcides Chacon Couto, no bairro Metrópole, em Dracena, neste domingo (7).

Após ser acionada, a equipe do Plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Dracena, com apoio das delegacias especializadas DIG e DISE, esteve no local para acompanhar os trabalhos periciais e o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Civil, os laudos periciais ainda estão sendo elaborados e serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte. Peritos do Instituto de Criminalística também realizaram exames na residência onde a vítima foi encontrada.

O companheiro da jovem, de 24 anos, compareceu espontaneamente à Central de Polícia Judiciária, acompanhado por advogado. Ele prestou depoimento e foi submetido a exame cautelar de corpo de delito no IML.

Durante as investigações, a polícia também ouviu as mães da vítima e do companheiro. Os depoimentos foram registrados e anexados ao inquérito policial.

O celular da vítima e outros objetos encontrados na residência foram apreendidos e passarão por perícia técnica.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso. As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE).

Até o momento, não há conclusão oficial sobre a dinâmica dos fatos ou a causa da morte. A polícia ressalta que todas as hipóteses estão sendo analisadas e que o esclarecimento do caso dependerá da conclusão dos laudos e da análise das provas reunidas durante a investigação.

Por: Redação – Foto: Cláudio José