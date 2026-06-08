JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura abre processo seletivo de cadastro reserva para diversos cargos

A Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, divulgou a abertura de um processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de:

-Motorista (CR)

-Neuropsicopedagogo (CR)

-Professor da Educação Básica II – professor de inglês (CR)

-Professor da Educação Básica II – professor de informática (CR)

-Professor da Educação Básica II – educação física (CR)

-Professor da Educação Básica II – artes (CR)

-Engenheiro Civil (CR)

A jornada de trabalho varia de 15 a 44 horas semanais, conforme o cargo. A remuneração mensal vai de R$ 2.739,95 a R$ 7.422,59. Para os cargos de professor e neuropsicopedagogo, a remuneração será de R$ 27,40 por hora-aula, conforme a carga horária definida em edital.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site talentconcursos.selecao.net.br, no período de 28 de maio de 2026 a 11 de junho de 2026. As taxas de inscrição são de R$ 4,00 para ensino fundamental e R$ 9,00 para ensino superior. Haverá possibilidade de solicitação de isenção da taxa de inscrição de 28 a 30 de maio de 2026, conforme os critérios do edital.

A seleção será composta por prova objetiva prevista para o dia 21 de junho de 2026, além de prova de títulos para cargos de nível superior e prova prática para o cargo de motorista, prevista para 19 de julho de 2026.

O processo seletivo terá validade de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

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