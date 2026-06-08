Adamantina sedia o 10º Encontro Regional – Giro Formativo Undime-SP 2026 e reúne gestores da educação de 22 municípios

Adamantina recebe nesta semana o 10º Encontro Regional – Giro Formativo Undime-SP 2026, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP). O evento, realizado no Centro Universitário de Adamantina (FAI), reúne gestores e equipes técnicas das redes municipais de ensino dos polos de Adamantina e Dracena, que integram a Macrorregião 13 da entidade. Adamantina recebe nesta semana o 10º Encontro Regional – Giro Formativo Undime-SP 2026, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP). O evento, realizado no Centro Universitário de Adamantina (FAI), reúne gestores e equipes técnicas das redes municipais de ensino dos polos de Adamantina e Dracena, que integram a Macrorregião 13 da entidade.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita Lúcia Haga, da secretária municipal de Educação, Elisabeth Gomes Meirelles, representantes da Undime-SP, diretores, profissionais da educação e demais convidados.

O encontro tem como principal objetivo fortalecer a gestão educacional dos municípios paulistas, promovendo a troca de experiências entre os dirigentes municipais de Educação e contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas voltadas ao ensino.

Participam da formação os secretários municipais de Educação de 22 municípios, além de três representantes técnicos de cada secretaria, totalizando 88 participantes. Após o encontro, os profissionais terão a missão de compartilhar os conhecimentos adquiridos com suas respectivas equipes, ampliando o alcance das ações formativas em toda a região.

A coordenação do evento é da Undime-SP, por meio de seu presidente e dirigente municipal de Educação de Sud Mennucci, professor Luiz Miguel Garcia. Os trabalhos também contam com a participação da diretoria da entidade, técnicos e parceiros da iniciativa privada.

Ao longo da programação, os participantes acompanham palestras, orientações técnicas e oficinas temáticas voltadas ao fortalecimento da educação municipal. Entre os temas abordados estão a Lei do ICMS Educacional, programas de formação continuada e assuntos estratégicos relacionados à educação infantil e à educação especial.

No período da tarde, a programação contempla oficinas sobre a Política Municipal pela Primeira Infância (PMPI), as Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil e a Política Municipal de Educação Especial.

Ao sediar o encontro regional, Adamantina reafirma seu compromisso com a valorização da educação pública e com a formação continuada dos profissionais, fortalecendo o desenvolvimento de políticas educacionais que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino em toda a região.

Caio Vasques / Comunicação Prefeitura de Adamantina

.