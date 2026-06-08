PACAEMBU: Vereador propõe retomada do futebol varzeano e fortalecimento das categorias de base

O vereador Danilo Alcides Santos Cruz, conhecido como Danilinho Personal, apresentou na Câmara Municipal de Pacaembu duas importantes Indicações voltadas ao incentivo do esporte no município. As propostas foram encaminhadas ao prefeito municipal e aos responsáveis pelo setor esportivo, buscando ampliar as oportunidades para atletas de diferentes faixas etárias e fortalecer a prática esportiva na cidade.

A primeira Indicação sugere a realização de uma competição municipal de futebol varzeano na categoria livre, com o objetivo de promover o esporte amador, proporcionar lazer à população e fortalecer a integração entre atletas, equipes e comunidades locais.

De acordo com o vereador, o futebol varzeano possui uma história marcante em Pacaembu e desempenhou, ao longo dos anos, um importante papel social e cultural no município.

“O futebol varzeano já teve grande importância cultural e social no município, reunindo atletas, famílias e comunidades, além de contribuir para a valorização do esporte amador e para a descoberta de novos talentos”, destacou Danilinho Personal.

Segundo ele, a retomada de competições dessa modalidade pode resgatar uma tradição esportiva local, estimular a participação da população em atividades saudáveis e fortalecer os vínculos comunitários por meio do esporte.

INCENTIVO ÀS CATEGORIAS DE BASE

Além da proposta voltada ao futebol varzeano, o vereador também apresentou uma Indicação solicitando ao Poder Executivo e ao Departamento Municipal de Esportes a realização de torneios internos de futebol de campo e futsal para as categorias Sub-11, Sub-14 e Sub-17.

A iniciativa prevê a participação de escolas, projetos esportivos, escolinhas de futebol e equipes do município, criando um calendário esportivo voltado à formação de jovens atletas.

Conforme ressaltou o vereador, o objetivo é fortalecer o esporte de base e ampliar as oportunidades para crianças e adolescentes desenvolverem suas habilidades esportivas em um ambiente organizado e saudável.

“Os torneios contribuirão para a descoberta e valorização de novos talentos esportivos, o fortalecimento do esporte de base no município, a integração entre bairros, escolas e comunidades, o incentivo ao trabalho em equipe e ao respeito às regras, além de colaborar para o afastamento dos jovens da vulnerabilidade social”, enfatizou Danilinho.

Para o parlamentar, o investimento em competições esportivas representa mais do que a realização de eventos. Trata-se de uma ferramenta de inclusão social, formação cidadã e promoção da qualidade de vida, especialmente entre crianças e adolescentes.