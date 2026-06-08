Esposa de detento tenta entrar com droga na Penitenciária de Pacaembu

A esposa de um detento alojado na Penitenciária “Ozias Lúcio dos Santos” do Complexo Penal I de Pacaembu, foi flagrada com uma porção de droga no domingo (07), quando tentava entrar na unidade prisional em dia de visita. A esposa de um detento alojado na Penitenciária “Ozias Lúcio dos Santos” do Complexo Penal I de Pacaembu, foi flagrada com uma porção de droga no domingo (07), quando tentava entrar na unidade prisional em dia de visita.

Ao ser submetida aos procedimentos legais de revista por meio do escâner corporal, Policiais Penais identificaram imagem irregular na região pélvica.

De forma espontânea, ela confirmou que levava material ilícito escondido em suas partes íntimas. A visitante entregou um invólucro, contendo em seu interior 116 gramas de uma erva esverdeada, aparentando ser maconha.

A substância apreendida, juntamente da visitante, foi encaminhada ao plantão da Polícia Civil de Adamantina para as providências de praxe.