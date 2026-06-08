FLÓRIDA: Prefeito cumpre agenda em Brasília em busca de investimentos com senador Marcos Pontes e deputados

O prefeito de Flórida Paulista, Dr. Andriotti, esteve em Brasília na semana passada, participando de uma série de compromissos oficiais voltados à busca de investimentos, recursos e oportunidades para o município. A agenda incluiu reuniões com representantes do Senado Federal e visitas a gabinetes de parlamentares em busca de apoio para demandas da cidade.

Entre os compromissos realizados, Dr. Andriotti participou de uma audiência com o senador Astronauta Marcos Pontes, onde discutiu programas federais e iniciativas que possam beneficiar Flórida Paulista. Durante o encontro, o prefeito apresentou reivindicações e buscou informações sobre projetos que possam gerar novos investimentos e ampliar as oportunidades para o município em diferentes áreas.

Além da agenda no Senado, o prefeito também esteve em gabinetes de deputados federais, entre eles Rodrigo Gambale e Paulo Freire. As visitas tiveram como objetivo fortalecer parcerias, ampliar o diálogo com lideranças e apresentar demandas consideradas importantes para a cidade.

Segundo Dr. Andriotti, a agenda em Brasília faz parte do trabalho na busca por recursos e investimentos. “Seguimos trabalhando para abrir portas, fortalecer parcerias e buscar recursos que tragam mais desenvolvimento, inovação e qualidade de vida para nossa população”, destacou.

.