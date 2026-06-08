Homem é preso em flagrante após ataque com faca no centro de Osvaldo Cruz

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar no início da tarde deste sábado (6), após esfaquear uma vítima de 40 anos na região central de Osvaldo Cruz. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Segundo informações apuradas, policiais militares foram acionados após a ocorrência de uma agressão envolvendo arma branca. No local, encontraram a vítima ferida após sofrer um golpe de faca.

O suspeito foi localizado e detido em flagrante pelos policiais, sendo conduzido para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Adamantina, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As circunstâncias que motivaram o crime ainda deverão ser investigadas. O estado de saúde da vítima não foi informado até o momento.