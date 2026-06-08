LUCÉLIA: Vereadora Catia Maion solicita auditoria completa da frota de veículos da Prefeitura

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Lucélia, realizada na última segunda-feira, (1º), a vereadora Catia Maion apresentou um requerimento solicitando ao Poder Executivo a realização de uma auditoria na frota de veículos pertencente ao município.

A proposta foi aprovada pelos vereadores presentes e agora segue para análise da Prefeitura Municipal, que deverá avaliar as medidas solicitadas pela parlamentar.

Segundo Catia Maion, a fiscalização da frota pública é uma das atribuições mais importantes do Poder Legislativo, uma vez que envolve diretamente a segurança dos servidores, dos usuários dos serviços públicos e a correta aplicação dos recursos públicos.

Ao justificar o requerimento, a vereadora destacou que a auditoria deverá ser baseada em quatro pilares fundamentais, considerados essenciais para garantir transparência, eficiência e responsabilidade na gestão dos veículos municipais.

O primeiro ponto refere-se à segurança e manutenção preventiva e corretiva dos veículos, especialmente aqueles utilizados em áreas sensíveis como saúde e educação. O segundo aspecto envolve a contratação de serviços e aquisição de peças, área que, segundo a vereadora, exige acompanhamento rigoroso para evitar possíveis desperdícios de recursos públicos. O terceiro pilar apresentado no requerimento trata da execução imediata da auditoria interna pela Prefeitura, por meio dos órgãos de controle e fiscalização da administração municipal. Já o quarto ponto aborda a prestação de contas à população, defendendo que os resultados da auditoria sejam divulgados de forma clara e acessível.

Durante sua manifestação na Câmara, Catia Maion ressaltou que a iniciativa busca obter informações precisas sobre as reais condições da frota municipal e contribuir para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

A vereadora ainda ressaltou que problemas na frota municipal vem acontecendo com frequencia com inúmeras reclamações por parte de usuários dos serviços, como também já foi apontado por Tribunal de Contas entre outros.

“Recursos públicos destinados à saúde e à educação não podem ser desperdiçados em frotas paradas ou em contratos de manutenção sem transparência”, afirmou a vereadora.

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