DRACENA: Inscrições abertas para a 4ª Corrida e Caminhada da Unifadra

A Unifadra, por meio do curso de Educação Física, está com inscrições abertas para a 4ª Corrida e Caminhada da Unifadra, evento que será realizado no dia 18 de outubro de 2026, a partir das 7h30, com largada em frente à instituição.

A programação contará com corrida de 5 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros, em percursos pelas avenidas de Dracena planejados para atender participantes com diferentes níveis de condicionamento físico. A iniciativa busca incentivar a prática regular de atividades físicas, promover hábitos saudáveis e estimular a integração da comunidade por meio do esporte.

As crianças com menos de 14 anos também poderão participar da Corrida Kids, atividade voltada ao incentivo da prática esportiva desde a infância e à participação em eventos de promoção da saúde e do bem-estar.

Além das provas, os participantes terão acesso a frutas ao final do percurso e concorrerão à premiação. Durante o evento, o Grupo Macalí oferecerá degustação de café e cappuccino para o público presente.

A ação também contará com um caráter solidário. Durante a retirada dos kits, os participantes poderão colaborar com uma campanha social por meio da doação voluntária de produtos de higiene pessoal e limpeza.

As inscrições podem ser realizadas pelo site incentivoesporte.com.br. Os valores são de R$ 59,90 sem camiseta e R$ 69,90 com camiseta para o público geral. Para equipes, os valores são de R$ 55 sem camiseta e R$ 65 com camiseta. As equipes interessadas devem entrar em contato com Allany Hertel, no WhatsApp (18) 99741-4930.

A realização é do curso de Educação Física da Unifadra, com organização da Z5 Esportes.

4ª CORRIDA E CAMINHADA DA UNIFADRA

Quando: 18 de outubro de 2026, às 7h30

Inscrição: incentivoesporte.com.br/#/evento/4-corrida-e-caminhada-unifadra

Público geral: R$ 59,90 (sem camiseta) / R$ 69,90 (com camiseta)

Equipes: R$ 55 (sem camiseta) / R$ 65 (com camiseta)

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