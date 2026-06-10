FLÓRIDA: Provedor destaca trabalho da Santa Casa e busca de recursos de emenda impositiva de vereadores

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, Pedro Ventura, utilizou a Tribuna Livre da Câmara Municipal em recente sessão para apresentar aos vereadores os trabalhos desenvolvidos pela atual gestão da entidade.

Durante sua fala, Pedro Ventura destacou as ações realizadas pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, pela Mesa Diretora e os projetos que vêm sendo colocados em prática em benefício da população. Ele também ressaltou a importância do apoio do poder público e da sociedade para manter os atendimentos prestados pela instituição, que atua de forma filantrópica e voluntária.

O provedor pediu o apoio dos vereadores na indicação de emendas impositivas e na busca de recursos junto aos deputados que representam a região, visando a destinação de verbas e benefícios para a unidade de saúde.

Ao final, Pedro Ventura afirmou que a Santa Casa permanece à disposição da Câmara Municipal para manter um diálogo aberto e fortalecer parcerias em prol do progresso da instituição e da melhoria dos atendimentos à população.

Após a fala do provedor os vereadores Boi, Dário e Camacho já afirmaram que irão destinar recursos da emenda impositiva do próximo para a Santa Casa, já que emendas impositivas para este ano foi aprovada no ano passado.

.