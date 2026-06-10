LUCÉLIA: Fiscalização de vereadora identifica erro em obra da ciclovia e empresa fará correção

A vereadora Catia Maion informou, por meio de suas redes sociais, que esteve acompanhando as obras de construção da ciclovia na vicinal JVP, trecho que liga o município de Lucélia à divisa com Adamantina.

A obra vem sendo executada há alguns meses por uma empresa contratada pela Prefeitura de Lucélia, por meio de processo licitatório. Os recursos para a construção foram liberados pelo Governo do Estado, com contrapartida financeira da administração municipal.

Segundo a vereadora, a visita ao local foi realizada na companhia de um ciclista, que percorreu o trecho em construção para avaliar as condições da futura pista. Durante a vistoria, foi constatado que a largura da ciclovia não oferecia condições adequadas para a passagem simultânea de duas bicicletas, obrigando os usuários a trafegarem muito próximos das guias laterais.

Diante da situação, Catia Maion entrou imediatamente em contato com o secretário municipal de Obras e Desenvolvimento, Junior Melo, que prontamente esteve no local para conferir as medidas da pista. Após a verificação, foi confirmado que a largura executada não correspondia às especificações previstas no projeto técnico da obra, base contratual utilizada para a execução dos serviços.

Na sequência, a vereadora acompanhou uma nova avaliação juntamente com o engenheiro responsável pela obra. Em contato com a empresa construtora, ficou definido que as guias executadas fora das medidas corretas serão demolidas e reconstruídas de acordo com o projeto técnico original, sem qualquer custo adicional para a Prefeitura, uma vez que a responsabilidade pela correção é da própria empresa contratada.

Catia Maion destacou a importância da fiscalização das obras públicas e ressaltou que a identificação do problema ainda durante a fase de execução permitirá que a correção seja realizada antes da conclusão dos trabalhos.

“Não basta apenas acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos. É fundamental fiscalizar a execução das obras para garantir que estejam sendo realizadas de acordo com as normas técnicas e os projetos aprovados”, afirmou a vereadora.

Ao final, Catia Maion agradeceu a pronta atuação do secretário municipal e do engenheiro responsável pela obra. “Muitas vezes, obras são entregues sem que problemas sejam identificados a tempo, justamente pela falta de fiscalização adequada. Precisamos garantir à população serviços de qualidade e a utilização responsável dos recursos públicos”, concluiu.

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