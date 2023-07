Tupiense Matheus Cunha é destaque do Flamengo

Titular absoluto do gol do Flamengo, Matheus Cunha renova contrato até 2025.

O jogador de apenas 22 anos, é destaque da atual temporada do time carioca.

Nossos aplausos ao goleiro tupiense Matheus Cunha pelas conquistas. Todos nós sentimos orgulhosos de ver um filho da terra brilhando nos gramados do país, com muito talento, dedicação e o amor pelo futebol, este filho ilustre vem escrevendo seu nome na história do Flamengo.

A cidade de Tupi Paulista se orgulha pela grande vitória em sua vida.

Por acreditar que este dia chegaria ele se esforçou e buscou a cada dia o seu sonho. Merecidamente está vencendo, estaremos sempre na torcida pelo seu sucesso. Esperamos que este seja o início de muitas outras conquistas que ainda virão.

Flamengo

Em 2021, chegou ao Flamengo e estreiou como jogador profissional em 26 de janeiro de 2022, entrando como titular em uma vitória, em casa, por 2–1 sobre a Portuguesa-RJ, pelo Campeonato Carioca de 2022.

Fez sua estreia oficial em uma partida de Campeonato Brasileiro, em 7 de maio de 2023, entrando como substituto de Santos após o goleiro sofrer uma lesão em uma derrota fora de casa para o Athletico Paranaense por 2–1, pelo Campeonato Brasileiro de 2023.

Sua estreia oficial em uma competição continental aconteceu em 24 de maio, entrando como titular em um empate fora de casa por 1–1 com o Ñublense, pela Copa Libertadores da América de 2023.