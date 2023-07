AMNAP implanta projetos para o agronegócio e meio ambiente

Na última sexta-feira (7), a AMNAP – Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista – realizou reunião em Osvaldo Cruz.

A reunião contou com a presença de prefeitos da região, autoridades e representantes do agronegócio, já que o foco foi voltado ao agronegócio, principalmente no plantio do café.

A assembleia foi realizada para a implantação de projetos, sendo uma comissão para o agronegócio e uma comissão para o meio ambiente.

A ideia do selo IG também será de grande importância para a cafeicultura da região.

As IGs são categorizadas em duas figuras de proteção, quais sejam, as Indicações de Procedência (IP) e as Denominações de Origem (DO).

De acordo com o presidente da AMNAP, Márcio Cardim, a ideia é apresentar esses dois planos ao governo do estado para que assim, os prefeitos das cidades, juntamente com a AMNAP possam buscar recursos para trazerem desenvolvimento para a região.