Após fuga de fiscalização no MS, dupla é presa com quase 200 kg de maconha e veículo furtado

Duas apreensões de drogas aconteceram na tarde deste domingo (26), no Oeste Paulista. Em Dracena, uma operação integrada resultou na apreensão de quase 200 kg de maconha e na recuperação de um veículo furtado. Já em Presidente Bernardes, um boliviano de 26 anos foi flagrado com pasta base de cocaína.
A ação, que contou com apoio entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), teve início após uma perseguição que começou no estado do Mato Grosso do Sul.
Segundo a Polícia Militar, a Delegacia Especializada de Fronteiras da PRF em Dourados (MS) informou que um veículo havia fugido de uma fiscalização em território sul-mato-grossense e entrado em São Paulo.
Com a troca de informações, equipes da Força Tática e do 8º Batalhão de Operações Especiais da PM (Baep) intensificaram o patrulhamento na região.
O carro foi abordado na Avenida Expedicionários, em Dracena. Dentro, estavam dois homens, um natural de Minas Gerais e outro de São Paulo, que confessaram o transporte da grande quantidade de drogas.
Durante a abordagem, o passageiro do veiculo revelou aos policiais que, na noite anterior, havia fugido de uma abordagem da PRF e abandonado um segundo veículo em um canavial.
Após as buscas, foi localizada uma caminhonete abandonada. Ao consultarem os dados do veículo, os policiais constataram que ele era produto de furto na cidade de Alfenas (MG). Foram apreendidos 11 pacotes de skunk e 150 tijolos de maconha, totalizando 192 kg de drogas.
Os dois suspeitos foram presos. Os veículos e a droga foram encaminhados ao Distrito Policial de Dracena. (Por: g1)