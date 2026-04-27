Caminhão tomba após acidente e interdita SP-294 em Osvaldo Cruz

Um acidente envolvendo um caminhão causou a interdição total da Rodovia SP-294, na tarde desta segunda-feira (27), em Osvaldo Cruz.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o veículo seguia no sentido Oeste quando, no km 571, uma das rodas se soltou com o caminhão ainda em movimento. O motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e, em seguida, o veículo tombou.

Após o acidente, o caminhão ficou atravessado na pista, ocupando as faixas dos dois sentidos, o que provocou a interdição total da rodovia.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento ao motorista, que estava sozinho no veículo. Ele sofreu ferimentos leves, com escoriações nas pernas, rosto e abdômen, sendo encaminhado ao pronto-socorro.

Por causa do acidente, o tráfego precisou ser desviado pelo perímetro urbano da cidade. No sentido Oeste, o desvio ocorre no km 569, e no sentido Leste, no km 571.

Apesar da interdição, não há informações de congestionamento até o momento. O trecho também registra chuva, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

As causas do acidente serão apuradas. (Por: Redação – Fotos: Artesp)