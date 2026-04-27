Polícia Penal apreende droga com visitante de detento na Penitenciária de Junqueirópolis

A esposa de um detento alojado na Penitenciária de Junqueirópolis foi flagrada no sábado (25) com uma porção de entorpecente, quando tentava entrar na unidade em dia de visita.
Durante o procedimento de revista por meio do escâner corporal, a visitante apresentou imagem suspeita na região do busto.
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Ao ser indagada ela afirmou, de forma espontânea, que levava material ilícito escondido no top que vestia. A acusada entregou três invólucros, sendo que dois continham substância esverdeada aparentando ser maconha e o outro, continha um pó branco aparentando ser cocaína.
Diante da constatação do ilícito, a visitante foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as providências cabíveis. (Por: SAP)
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