Polícia Penal apreende droga com visitante de detento na Penitenciária de Junqueirópolis

A esposa de um detento alojado na Penitenciária de Junqueirópolis foi flagrada no sábado (25) com uma porção de entorpecente, quando tentava entrar na unidade em dia de visita.

Durante o procedimento de revista por meio do escâner corporal, a visitante apresentou imagem suspeita na região do busto. ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

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Ao ser indagada ela afirmou, de forma espontânea, que levava material ilícito escondido no top que vestia. A acusada entregou três invólucros, sendo que dois continham substância esverdeada aparentando ser maconha e o outro, continha um pó branco aparentando ser cocaína.