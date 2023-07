Goleiro luceliense Gabriel Gasparotto deixa o Figueirense

Durou poucos meses a passagem do bom goleiro, o Luceliense Gabriel Gasparotto no time do Figueirense F.C.

O luceliense recebeu uma ótima proposta e em comum acordo com os dirigentes deixou o time de Santa Catarina.

Gabriel Gasparotto, no time catarinense, disputou o Campeonato Estadual Catarinense e estava na disputa do Campeonato Brasileiro da Série- C.

Fontes de bastidores diz que o goleiro deverá atuar em uma equipe do Campeonato Brasileiro da Série- B.