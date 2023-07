OSVALDO CRUZ: Prefeitura constrói praça de alimentação e outras melhorias no Parque do Povo

A Prefeitura de Osvaldo Cruz está em construção de projeto de revitalização do Parque do Povo “Honório Pigozzi” no Jardim Alvorada.

Após corrigir um problema estrutural na entrada do espaço, a Prefeitura concretou o piso onde serão colocados novos quiosques para uma praça de alimentação, novos sanitários e um palco para apresentações.

O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto urbanista Guilherme Zonato, que explicou que houve valorização dos imóveis no entorno do parque.

“Com a revitalização, o espaço se tornará um local ainda mais agradável e acolhedor para a população, além de contribuir para o desenvolvimento da região”, disse Guilherme.

A obra está em andamento e em breve a população poderá desfrutar de um espaço moderno e seguro para lazer e entretenimento.