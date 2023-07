LUCÉLIA: Deputado destina R$ 100 mil para área de lazer a pedido de vereador

O vereador Willian Vianna (Willian do Foto) esteve acompanhado da prefeita Tati Guilhermino na capital paulista onde foi recebido pelo deputado estadual Vinicius Camarinha na Assembleia Legislativa do Estado.

Através das redes sociais foi informado que atendendo solicitação do vereador Willian do Foto o deputado garantiu a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 100 mil para o Município de Lucélia.

De acordo com o deputado Vinicius Camarinha o recurso será destinado para ajudar na construção da Área de Lazer na Vila Rennó (antigo pinche).

Também foi informado que outras demandas estão recebendo apoio do deputado Vinicius Camarinha a pedido do vereador, sendo área de lazer na Vila Rennó/ campo do muck no valor de R$ 500 mil e recursos de R$ 700 mil para recapeamento asfáltico.

O deputado Vinicius Camarinha agradeceu mais uma vez a votação recebida em Lucélia e garantiu a parceria com o vereador Willian do Foto em busca de benefícios e conquistas para a população de Lucélia.