Centro Universitário de Adamantina oferta cursos de pós-graduação por módulos a partir de agosto

Uma novidade da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) do Centro Universitário de Adamantina é a oferta de quatro cursos de especialização por módulos, voltados à atenção psicossocial.

Com início em 5 de agosto na modalidade presencial, as aulas serão oferecidas de forma remoto síncrona (ao mesmo tempo) aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os projetos pedagógicos dos cursos estão em análise pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

Serão ofertadas especializações multiprofissionais em Gerontologia, Dependências Químicas e/ou Socioafetivas e a pós-graduação em Intervenções de Situações de Violência. Já o lato sensu em Psicologia da Saúde exige a graduação em Psicologia, com registro no respectivo Conselho Profissional.

Integrantes do Polo de Atenção Psicossocial da PROPPG, os quatro cursos possuem carga horária de 450 horas cada, com duração de 17 meses (término previsto para dezembro de 2024). Há três módulos: integrador, específico e o técnico-científico.

O Módulo I é comum aos quatro cursos, com duração de cinco meses e periodicidade semanal. O Módulo II é ofertado quinzenalmente, possibilitando que o aluno possa desfrutar de duas especializações simultaneamente e, ao final de 17 meses, ser especialista em duas formações. No Módulo III estão reunidas as atividades técnico-científicas da especialização.

A Prof.ª Dra. Maria de Fátima Belancieri coordena os quatro cursos. Já a Prof.ª Dra. Magda Arlete Vieira Cardozo é a coordenadora das pós-graduações da PROPPG, liderada pela Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

Mais informações sobre os novos cursos de pós-graduação podem ser obtidas no e-mail [email protected] ou pelo telefone (18) 3502-7010.