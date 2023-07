INFORME PUBLICITÁRIO: Com empreendimento em funcionamento, empresários tem terrenos destinados à licitação e contestam Prefeitura

Com mais de um ano em funcionamento no Distrito Industrial de Flórida Paulista, a empresa Magrão & Bento Desmonte teve dois terrenos que ocupa no Distrito Industrial II destinados à licitação e através do jornal Folha Regional, seus representantes Wilson Bento e Ailton Filet Gouveia contestam a ação tomada pela Prefeitura Municipal juntamente com a comissão criada para auxiliar na gestão dos imóveis e espaços daquele local.



A pedido dos denunciantes, o jornalismo Folha Regional visitou terrenos em situação de abandono, locais que sequer abrigam algum tipo de atividade de geração de empregos e renda e até mesmo lotes tomados pelo mato e entulhos, mas que segundo os mesmos, até o momento, que se saiba, não houve uma notificação ou perda dos terrenos.



Para Wilson Bento e Ailton Gouveia, tal situação em que se encontram estes terrenos é uma vergonha para a gestão que vem cuidando dos lotes e da instalação das empresas na área industrial, já que estão tomados por mato, entulhos e em alguns casos, nunca receberam nenhum tipo de obra ou investimento por parte de seus detentores.



“É no mínimo incoerência, retirar a posse de um terreno de uma empresa que está em plena atividade, que recebeu benfeitorias diversas e que custaram caro, sem antes dar ciência à mesma acerca deste tipo de decisão e ao menos dar a oportunidade de justificar suas atividades e comprovar que a mesma está funcionando diariamente, gerando empregos e renda na cidade”, desabafaram os empresários Wilson e Ailton.



A expectativa dos empresários é de que o ato seja revisto e que a situação vista pelos mesmos como um grande problema, possa ter um desfecho justo e favorável à continuidade dos investimentos na cidade.

CONFIRA A REPORTAGEM DA TV FOLHA REGIONAL