FLORA RICA: Prefeito busca recursos no Governo do Estado através das secretarias de Agricultura e Turismo

Entre os dias 22 e 23 de junho, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria esteve em São Paulo, acompanhado do secretário do Meio Ambiente Inaldo Nascimento e assessor Felipe.

Na oportunidade, o prefeito Fábio visitou algumas secretarias do Governo do Estado, a fim de garantir novos recursos ao município de Flora Rica.

Na Secretaria de Agricultura, o prefeito entregou ofício, solicitando R$ 20 mil em pedras britas para repor nos trajetos rurais, onde já foi executado o Programa Melhor Caminho.

Além das pedras foi pedido um novo trecho do Melhor Caminho, visando reparar outros trajetos que ainda não receberam a melhoria do programa.

O prefeito Fábio esteve também na Secretaria de Turismo, onde solicitou recursos para realização do evento Fest Flora.

Ainda de acordo com o secretário do Governo do Estado, o município de Flora Rica tem 100% de chance de receber este recurso.