Lucélia participará dos Jogos Regionais com 11 modalidades

A delegação de Lucélia embarca nesta sexta-feira para os Jogos Regionais de Ourinhos.

Lucélia, através da Diretoria de Esportes e do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes participará do 65° Jogos Regionais da 7° região esportiva (Região de Presidente Prudente e Marília).

A competição acontecerá do dia 14/07 a 23/07, sendo que este ano marca o retorno da competição em sistema de alojamento e Lucélia estará participando com uma delegação de 100 pessoas (atletas e equipe de apoio).

A delegação luceliense estará representada com um total de 11 modalidades / sexo sendo:

Futebol masculino sub 20

Futsal masculino sub 21

Handebol masculino livre

Voleibol masculino sub 21

Tênis de mesa masculino sub 21

Tênis masculino livre

Capoeira masculino livre

Capoeira feminino livre

Judô masculino livre

Judô feminino livre

Vôlei de praia masculino livre

Os jogos regionais é uma competição realizada pela Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo em parceria com os municípios de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, que este ano estarão sediando a competição em conjunto.