Motociclista fica ferido após bater em carro

Nesta sexta-feira (14), por volta das 18h40, um acidente de trânsito na área central de Tupã (SP) resultou em ferimentos em um motociclista. A vítima precisou ser conduzida para atendimento após a colisão ocorrida no cruzamento das ruas Nhambiquaras e Brasil, local onde existe semáforo para controlar o tráfego de veículos e pedestres.

Segundo informações fornecidas a redação, a colisão frontal, ocorrida por motivos que serão devidas apurados pela equipe da perícia da Polícia Cientifica, envolveu um automóvel Toyota Corolla, que estaria seguindo pela Rua Nhambiquaras, nos sentido centro – bairro, e uma motocicleta que trafegava na mesma via pública, porém, em sentido oposto.



Em virtude do acidente, o motociclista sofreu ferimentos, inicialmente considerados de natureza leve, e foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros para receber atendimento médico na Santa Casa II. Compareceu no local, a Polícia Militar, que registrou a ocorrência e fez a segurança do trânsito e a equipe da Polícia Técnico Científica.