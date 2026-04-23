12ª Turma de Medicina da FAI recebe jalecos em noite de emoção e compromisso ético

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizou, na sexta-feira (17), a solenidade de Entrega dos Jalecos da 12ª Turma do curso de Medicina.

O evento, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão em parceria com o Centro Acadêmico Dr. César Marinho, reuniu autoridades acadêmicas, familiares e novos discentes para simbolizar o compromisso ético com a futura prática profissional.

A mesa de honra contou com a presença da diretora de Saúde Liliane Oliveira Sakano, da coordenadora do Ciclo Básico do curso Prof.ª Dra. Mayra Paio Monção e do coordenador do curso, Prof. Dr. Alessandro Ferrari Jacinto, além dos representantes das entidades acadêmicas, os discentes: Alexandre José, vice-tesoureiro da Associação Atlética de Medicina; Renan Correa Capoia, vice-presidente da Comissão Organizadora das Ligas Acadêmicas de Medicina – COLAM, Rian Fabrício do Nascimento, presidente da IFMSA Brazil FAI e Samuel de Sousa Morais, presidente do Centro Acadêmico de Medicina Dr. César Marinho.

A programação incluiu ainda uma Aula Magna ministrada pela Dra. Nathália Gasparotto, especialista em Terapia Intensiva e Gestão Hospitalar, que compartilhou sua experiência na linha de frente da saúde, especialmente durante a pandemia de COVID-19.

O ponto alto da noite foi o chamado nominal dos acadêmicos, que receberam a vestimenta das mãos de seus familiares, marcando oficialmente o início da vivência prática no curso.

Ao final, os representantes do Centro Acadêmico e das entidades estudantis prestaram homenagens à palestrante e aos novos alunos.

O coordenador Alessandro Jacinto destacou a importância da jornada que se inicia. “Este jaleco é o símbolo de uma responsabilidade que vai além da técnica; ele representa o juramento implícito de cuidado e respeito absoluto à vida humana que cada um de vocês assume hoje perante a sociedade”, ressalta.

Por Jéssica Nakadaira

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