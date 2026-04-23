Estudante de Dracena morre em capotamento em Ilha Solteira

Um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (23) resultou na morte do estudante Vinicius Nardi Pessoa de Oliveira, de 21 anos, natural de Dracena. O caso ocorreu na Avenida Brasil, na zona sul de Ilha Solteira.

De acordo com informações da Polícia Civil, três jovens estavam no veículo quando o motorista, de 22 anos, perdeu o controle da direção, bateu contra uma árvore e, em seguida, o carro capotou.

Vinicius, que era estudante de Engenharia Agronômica na Universidade Estadual Paulista (Unesp), chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ilha Solteira, mas não resistiu aos ferimentos.

Outro passageiro, de 26 anos, também foi socorrido e levado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.



Ainda segundo a polícia, o motorista relatou que ele e os amigos haviam ingerido bebida alcoólica em um bar e estavam a caminho de outro local quando o acidente aconteceu. Após exame clínico, foi constatada a embriaguez.

O condutor foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Ele será encaminhado para Andradina e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, em Lavínia.

Luto

Vinicius estudava no campus de Ilha Solteira da Unesp, assim como os outros ocupantes do veículo. Em nota oficial, a universidade lamentou profundamente a morte do estudante e decretou luto de três dias.