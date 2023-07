OSVALDO CRUZ: Entregues 69 títulos de regularização fundiária de imóveis para moradores

A Fundação Instituto Terras do Estado de São Paulo (Itesp), em parceria com a Prefeitura de Osvaldo Cruz, realizou no dia 13, a entrega de 69 títulos de regularização fundiária para moradores da Vila Cavaru.

A cerimônia aconteceu no Centro Cultural “Maria Conceição de Arruda Villaça” (auditório do Cinema), onde estiveram presentes moradores do bairro, representantes do Governo Municipal e do Itesp.

A regularização comprova a posse dos imóveis por parte dos proprietários, além de agregar valor de mercado à propriedade. “O título garante que o dono usufrua do imóvel, realize reformas e ampliações, além de facilitar a venda e evitar conflitos em caso de herança”, destaca a administração municipal de Osvaldo Cruz.

O Itesp foi o responsável pelo levantamento da documentação e dos registros no cartório, e recebeu apoio da administração municipal e outros bairros já foram contemplados.