ARTIGO: Vamos discutir a quantidade de vereadores?

Nove vereadores são suficientes para debater todos os problemas de uma cidade do porte de Adamantina? Que me desculpem àqueles que acham que sim, pois penso exatamente o contrário. Por conta disso, não é de hoje que defendo um número maior de vereadores na Câmara. Com mais parlamentares, seriam maiores as possibilidades das demandas da população serem atendidas pelo poder público. Além do mais, tal mudança poderia ajudar mais setores da sociedade eleger representantes para o legislativo adamantinense.

Apesar disso, falar em aumentar o número de vereadores pode gerar uma grande polêmica na Cidade Joia. Esclareço. Há tempos, opinião pública e alguns parlamentares não se entendem em determinados assuntos (pelo menos é o que temos visto nas redes sociais), e isso pode inibir o debate sobre este importante tema.

Mesmo assim (e também porque cobranças fazem parte da democracia), este assunto deveria ser debatido pelos atuais legisladores, uma vez que o aumento de cadeiras na Câmara justifica-se plenamente, e por muitas razões. Vejamos algumas delas:

1°- com apenas nove vereadores, muitas ações são dificultadas, a exemplo da formação de comissões internas.

2°- com o número atual, dependendo da situação, os edis perdem o direito à privacidade do voto secreto, como já aconteceu em polêmicas votações ocorridas nos últimos anos.

3°- muitas ideias interessantes para a cidade deixam de virar projeto por falta de vereador que se identifique com elas e as adote; com um número maior de vereadores esse problema seria minimizado.

4°- com um contingente reduzido, os poucos vereadores existentes correm maior risco de serem vitimas de manobras de estrategistas de bastidores para beneficiar os interesses escusos deste ou daquele grupo.

Gostaria, ainda, de jogar por terra o argumento simplista de que com mais vereadores apenas se elevaria os gastos no legislativo. Com mais vereadores, teremos mais representantes de deputados, portanto, mais chances de conseguir emendas parlamentares que beneficiem o município. A propósito, se somarmos as emendas que os vereadores adamantinenses conseguiram nos últimos anos, podemos perceber que elas pagaram os subsídios deles e ainda trouxeram muitas benfeitorias para a cidade.

É claro que existe vereador que em determinadas situações se exime das suas obrigações, mas aí cabe a quem votou nele resolver essa questão; de preferência na próxima eleição. Afinal de contas, não basta ser amigo do candidato, é obrigação do eleitor saber se ele tem capacidade para exercer o cargo que almeja. Todavia, será que o maior crescimento de Dracena e Osvaldo Cruz não tem se devido ao fato de que essas cidades possuam mais vereadores (13) do que nós?

De qualquer forma, acredito que o ideal para a nossa cidade seria mesmo ampliar o número de cadeiras no legislativo para 13. Caso alguém não concorde com as minhas considerações, gostaria que manifestasse sua opinião. Talvez assim fosse iniciado um debate saudável em torno desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Que venham às criticas!

Obs: Escrevi sobre este tema pela primeira vez em 2003, e parte dos argumentos usados na época foi reproduzida aqui. Por fim, dedico este texto ao competente advogado Luiz Antonio Mota.