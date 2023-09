FLÓRIDA: Bar do Catenga terá transmissão ao vivo do jogo de São Paulo e Flamengo

“Todos os são-paulinos estão convocados”, anunciou o também torcedor são-paulino João Catenga

No próximo domingo, o ponto de encontro dos amigos e torcedores, será o Bar do Catenga em Flórida Paulista.

Entram em campo na busca da vitória, na decisão da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo.

O empresário João Catenga (Bar e Chopp do Catenga), entrou em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional para convocar todos os são-paulinos e também os que torcem pelo Flamengo para a transmissão do jogo a partir das 16h, mas que, segundo ele, podem chegar mais cedo para o “esquenta”.

O Bar do Catenga fica na Avenida José Fróio, ao lado do Posto Cardoso. Lá a cerveja gelada é garantida. Participe!