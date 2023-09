Um morto e sete feridos em acidente com ônibus de trabalhadores rurais

O filho do motorista alegou que os trabalhadores rurais vinham de uma colheita de mandioca e que um pneu teria estourado e, para não bater de frente com outros veículos, seu pai mudou a direção do micro-ônibus, no sentido do acostamento da via, o que ocasionou o tombamento.

O passageiro que morreu ficou preso nas ferragens do veículo. A esposa dele também estava no micro-ônibus e teve uma fratura na bacia.



Para a retirada do corpo da vítima fatal, o micro-ônibus precisou ser levantado por um guindaste. A ação contou com auxílio da concessionária Eixo SP, empresa responsável pela administração daquele trecho da rodovia.

O motorista, de 71 anos, que também é o dono do veículo, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Martinópolis.