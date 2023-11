Mulher morre atropelada por ônibus escolar em Campinas; suspeita é de falha mecânica

A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o ônibus tenha perdido o freio. Testemunhas relataram que a motorista do ônibus trafegava no piçarrão quando percebeu que o veículo estava sem freio e entrou nessa rua, menos movimentada. Antes de atingir a vítima, o ônibus atingiu três carros e um muro. Ocupantes desses veículos tiveram ferimentos leves.