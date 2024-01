Homem morre após caminhão ficar ‘esmagado’ ao cair em ribanceira de serra em Pardinho

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima, identificada como Pedro Henrique Rodrigues De Faria, de 33 anos, transitava pela via em direção à Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), quando perdeu o controle, bateu em um poste e caiu com o veículo na ribanceira.

O veículo, carregado com caixas de leite, capotou por 200 metros pela ribanceira até atingir uma área de pasto, onde foi encontrado com as rodas para cima e esmagado. O caminhoneiro não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.