Governador Tarcísio de Freitas visita Tupã pela segunda vez em quatro meses

Quatro meses depois de sua última visita a Tupã, ocorrida em 9 de outubro, o governador Tarcísio de Freitas retornou à cidade de Tupã no último sábado (17), onde cumpriu agenda oficial e participou de jantar de aniversário do prefeito anfitrião, Caio Aoqui, que atualmente também é o presidente da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista). A primeira-dama Cristiane Freitas e o secretário de governo e relações institucionais, Gilberto Kassab, também estiveram presentes.

Em sua visita a Tupã, o governador Tarcísio de Freitas acompanhou o início das obras recuperativas da Defesa Civil de segurança contra chuvas no município.

O convênio para as obras de Defesa Civil foi estabelecido no início de 2023, após as fortes chuvas que atingiram a região, e abrangem medidas de recuperação da infraestrutura. O investimento de R$ 9 milhões vai viabilizar a reconstrução da rede de drenagem na Praça dos 500 Anos e a implantação de travessia em aduelas na rua José Felipe Zied.

“A parceria de um Governo do Estado e a Prefeitura sempre rende frutos. É importante que os entes andem alinhados e que possam combinar as ações e trabalhar de forma conjunta. Quem ganha com isso é o cidadão”, afirmou Tarcísio.

A agenda do governador foi acompanhada por autoridades estaduais e municipais. No encontro, foram discutidos projetos e novas parcerias para o desenvolvimento da cidade e da região.

Tarcísio também visitou as instalações da Santa Casa. O governador conheceu três alas de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o setor de hemodiálise, o laboratório, o setor de raio-x e as obras do pronto-socorro.

Em 2023, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, destinou R$ 2,6 milhões em convênios do programa Mais Santas Casas e mutirão de cirurgias eletivas para a unidade filantrópica de Tupã. O hospital possui 165 leitos e realiza, em média, 306 mil atendimentos ambulatoriais e internações ao ano na região de Marília.

A Santa Casa de Tupã é mais uma unidade filantrópica beneficiada pela Tabela SUS Paulista e receberá um valor complementar mensal de R $1,7 milhão mediante procedimentos realizados.