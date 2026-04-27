Dracena Tempersul Unifadra se classifica na Copa da Liga Nacional de Futsal

Neste domingo (26) a equipe do Dracena Tempersul Unifadra recebeu em sua casa a equipe do Marreco do Paraná. A partida foi válida pela Copa LNF, nova competição da Liga Nacional de Futsal, e houve vitória da equipe da cidade milagre.

A Copa LNF é uma competição nova no calendário das equipes da Liga Nacional de Futsal, essa competição é como se fosse uma Copa do Brasil, já que envolvem as equipes tanto da LNF Gold quanto da LNF Silver neste torneio eliminatório de jogo único.

O Marreco é uma equipe com muita história no futsal nacional, já disputa a Liga Nacional há vários anos, além de também ser uma equipe muito forte no estado do Paraná, lutando pelo título do estadual em todos os anos.

No jogo o Dracena começou sofrendo, mas logo foi encontrando seu ritmo e conseguindo se igualar e criar boas oportunidades. Após uma falta próxima da área o atleta Paulo Victor cobrou e contou com a falha do goleiro do Marreco para abrir o placar para os donos da casa. Após esse gol a partida continuou muito acirrada, mas as melhores chances foram da equipe paranaense que acertou a trave duas vezes ainda na primeira etapa, mas não conseguiu empatar a partida antes do intervalo. O começo de segundo tempo teve mais oportunidades do Dracena, mas devido precisar buscar a vitória o Marreco retomou o comando do jogo e criou a maior parte das oportunidades, onde a defesa dracenense se segurou muito bem. Mas não conseguiu segurar um bom chute de fora da área faltando 5 minutos para finalizar a partida, parecendo que a prorrogação já era realidade, porém faltando 42 segundos para o fim da partida após jogada ensaiada em falta próxima da área o Dracena teve como marcador o atleta Modesto e garantiu a sua classificação para a próxima fase da competição.

Agora o Dracena espera a conclusão da primeira fase da competição que acontece nesta segunda feira (27), além de esperar o novo sorteio da Liga Nacional para descobrir o seu adversário das oitavas de final da competição.

Diante da espera o Dracena foca suas atenções na LNF Silver, válida como segunda divisão da Liga Nacional de Futsal, na qual já tem jogo marcado para a próxima terça feira (05) contra a equipe do Balsas do Maranhão, mais uma partida que será realizada no ginásio Alaor Ferrari em Dracena, onde novamente é esperado um forte apoio de sua torcida em mais uma grande partida.

Por Geovane Capoia Massarotte – Foto: Kleber Pigozzi

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