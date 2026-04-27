LUCÉLIA: Confirmada autorização de projeto de R$ 1,400 milhão para iluminação de 100% de LED na cidade

A prefeita Tati Guilhermino juntamente com o vice-prefeito Valdecir esteve em Brasília cumprindo agenda de compromissos junto a Ministérios do Governo Federal e deputados federais.

Entre as agendas na capital federal, a prefeita e vice estiveram com o deputado federal Saulo Pedroso, onde na oportunidade receberam a confirmação de destinação de R$ 1.400.000,00 pelo Governo Federal através do PROCEL.

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia do Governo Federal e executado pela ENBPar, promove a efici-ência energética no Brasil desde 1985. Ele atua na redução de desperdícios, com foco em etiquetagem de equipamentos (Selo Procel), eficiência em edificações (Procel Edifica) e projetos industriais, gerando economia na conta de luz e sustentabilidade.

A inclusão do município de Lucélia no projeto que visa garantir melhoria da iluminação pública foi viabilizado através do trabalho do deputado federal Saulo Pedroso.

“Nossa cidade agora contará com cobertura de 100% de iluminação em LED, isso significa melhor qualidade, iluminação eficiente e economia em gastos com iluminação pública. Reforço aqui, em nome de todo município, nossos mais sinceros agradecimentos ao deputado federal Saulo Pedroso, por mais uma vez acreditar em nossa cidade e investir fielmente no nosso plano”, ressaltou a prefeita Tati Guilhermino através das redes sociais.

Com a confirmação da verba, agora a Prefeitura de Lucélia trabalha na formalização da documentação necessária para viabilizar a execução do projeto que é 100% de iluminação pública em LED, sendo uma das primeiras da região da Nova Alta Paulista.

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