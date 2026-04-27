Homem é preso após matar um e ferir outro ao defender patroa em briga de casal em Presidente Prudente

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante neste domingo (27) por homicídio e tentativa de homicídio no Jardim Monte Alto, em Presidente Prudente.

Conforme o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender um caso em que uma pessoa havia sido esfaqueada.

No local, os agentes receberam informações de que o casal já havia sido socorrido ao Hospital Regional (HR), onde o homem, de 39 anos, teria morrido e a mulher, de 42 anos, estaria em estado grave.

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O envolvido, que se apresentou como vizinho do casal, disse aos policiais que ouviu uma briga entre os dois.

Segundo o relato aos policiais, eles teriam saído de casa, sendo que a mulher teria corrido para rua, o homem foi atrás dela, com uma faca em mãos, e ele teria intervido.

Conforme o envolvido, quando tentou ajudar a mulher, o marido o acertou com uma faca e atingiu o punho esquerdo.

A mulher, então, teria corrido para casa e o homem foi atrás.

Ainda de acordo com o vizinho, a partir deste momento, ele somente ouviu os gritos e, logo em seguida, o resgate e as viaturas da polícia tinham chegado ao local.

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À Polícia Civil, um homem, que alegou ser patrão do vizinho, compareceu à delegacia e disse que teria visto somente uma discussão entre o casal e, logo em seguida, viu o marido e o funcionário sangrando, não tendo visto faca qualquer.

A mulher teve uma melhora no quadro de saúde e afirmou aos militares que o vizinho teria esfaqueado o marido, como também a atingiu nas costas.

Segundo a Polícia Civil, na verdade, a briga teria iniciado entre as vítimas e outro casal, que seria patrão do vizinho.

Assim, o homem teria saído de sua casa para defender a patroa, momento em que ocorreu o esfaqueamento.

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O envolvido assumiu ter golpeado o ombro da vítima, alegando legítima defesa, mas negou ter esfaqueado a mulher.

A patroa confirmou aos policiais que tudo teria se iniciado com uma discussão entre os casais e que o envolvido teria aparecido para defendê-la, alegando que não teria ocorrido nenhuma agressão entre as vítimas, como o funcionário alegou para tentar se safar.

O homem foi preso por homicídio e tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Foi requisitado exame pericial para local dos fatos e necroscópico para o homem. (Por: IFronteira)

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