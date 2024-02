IRAPURU: Diretoria de Cultura realiza primeiro chamamento público da Lei Aldir Blanc 2

Na sexta-feira, dia 16, a Diretoria de Cultura da Prefeitura Municipal de Irapuru, sob a liderança do Diretor Juliano de Souza Rosa, promoveu o primeiro chamamento público da Lei Aldir Blanc 2.

O evento contou com a presença de mais de 50 agitadores culturais, demonstrando o engajamento e interesse da comunidade na promoção e desenvolvimento da cultura local.

Segundo o edital este chamamento público visa oportunizar os trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural de Irapuru, que ainda não participaram do fomento disponibilizado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

De acordo com a Prefeitura, “este marco representa um passo significativo na revitalização e apoio ao cenário cultural de Irapuru”.