Acidente com carreta, caminhão-pipa e carro deixa 1 morto e dois feridos em rodovia de Santa Bárbara d’Oeste

Um acidente que envolveu um caminhão-pipa, uma carreta e um veículo de passeio deixou uma pessoa morta e outras duas feridas em Santa Bárbara d’Oeste (SP) na manhã desta sexta-feira (23). As colisões ocorreram na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), por volta das 9h30, e causou bloqueios e congestionamento na via. As causas do acidente são apuradas.