FLÓRIDA: Realizada mais uma reunião para o calendário de eventos do Município

Na terça-feira, dia 23 de abril, foi realizada a quarta reunião municipal para dar continuidade ao calendário de eventos no município de Flórida Paulista.

Na reunião foi pautada as festividades que deverão ocorrer durante o mês de junho.

Estiveram presentes as seguintes entidades floridenses: Lions Clube – Amizade, Conselho Tutelar, Sociedade São Vicente de Paula, Secretaria de Promoção Social, Fundo Social Municipal, Igreja Católica, Associado Comercial, CRAS, Secretaria de Educação e Centro Socioeducativo (Projeto).

De acordo com a presidente do Fundo Social e primeira Dama Nelci Froio, estas reuniões ocorrerão de acordo com as datas uma vez por mês, para definir o calendário de eventos, visando melhor organização e divulgação dos mesmos.