LUCÉLIA: Marcos Lima participa de evento com governador e secretário de agricultura do Estado

O agronegócio recebeu na quarta-feira (24) mais apoio do Governo do Estado para facilitar a vida de quem empreende, gera oportunidades no campo e movimenta a economia de São Paulo e do Brasil. Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a liberação de R$ 600 milhões em créditos acumulados do ICMS para incentivar fabricantes de máquinas agrícolas e produtores de proteína animal.

O evento também reuniu os secretários estaduais Guilherme Piai (Agricultura e Abastecimento) e Samuel Kinoshita (Fazenda e Planejamento), deputados, prefeitos, vereadores e lideranças de entidades civis e empresariais ligadas ao agronegócio.

O vice-prefeito de Lucélia Marcos Vicente Lima foi convidado e esteve presente neste evento no Palácio dos Bandeirantes na capital paulista.

Durante o evento, o governador ressaltou a força do agro de São Paulo e anunciou investimentos para o setor que ultrapassam R$ 1,4 bilhão. “Estamos na vanguarda dos investimentos para que São Paulo continue sendo a locomotiva do Brasil. Estamos celebrando mais uma entrega e isso não vai parar. Nosso agro tem força e estamos vendo essa força todos os dias”, afirmou Tarcisio.

O agro paulista é responsável por 700 mil empregos diretos e 40% do PIB do estado. Na balança comercial, os produtos agrícolas representam quase 20% do total exportado por São Paulo.

Durante o evento, o secretário Guilherme Piai, agradeceu ao empenho do produtor rural paulista e ressaltou os programas da Secretaria de Agricultura de São Paulo para impulsionar ainda mais o setor.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Marcos Lima ressaltou a importância do evento que mostra o Governo do Estado dando prioridade a agricultura e desta forma irá gerar mais empregos e renda aos municípios e Estado.

Marcos Lima ainda afirmou que aproveitou o evento e manteve contato com autoridades do Governo do Estado em busca de recursos para entidades de Lucélia.