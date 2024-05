FLÓRIDA: Ponto de ônibus recebe manutenção após matéria do Folha Regional

O ponto de ônibus localizado às margens da SP-294, no km 612 – distrito de Alto Iris, em Flórida Paulista, recebeu manutenção prestada pela concessionária Eixo após matéria veiculada pelo jornalismo Folha Regional.

Bastante danificado, após ser atingido pela chuva e ter o aterro do piso levado pela água, o ponto de ônibus que é o único abrigo para trabalhadores, estudantes, moradores do distrito e também das propriedades rurais vizinhas ao local em que está instalado, oferecia riscos aos usuários.

O problema era antigo e a solução buscada por parte da Prefeitura e moradores sem nenhuma resposta ou ação por parte da concessionária, conforme cópias de mensagens enviadas para a nossa redação.

Diante do chamado e reclamação popular, o jornalismo Folha Regional entrou no caso, obteve resposta quanto as obras por parte da concessionária, e pode constatar dias após, a realização dos serviços e melhorias no dispositivo.

Além das obras estruturais, foi realizada a limpeza ao redor do local, garantindo melhores condições de permanência aos usuários.