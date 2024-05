Campanha do 25º Batalhão recebe doações na região; carregamento seguiu para o Rio Grande do Sul

Uma campanha realizada pela Polícia Militar na região, organizada pelo 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior (25º BPM/I, com sede em Dracena, voltada para assistir os moradores do Rio Grande do Sul, teve um desfecho comemorado pelos mobilizadores. Nesta segunda-feira (20) um carregamento de donativos deixou a sede do Batalhão e seguiu para a região afetada.

Todo o volume arrecadado pela PM nas 22 cidades abrangidas pelo 25º BMP/I foi embarcado em um caminhão baú cedido pela empresa Rodonaves, da unidade de Adamantina, e tem como destino a Defesa Civil gaúcha. A reportagem do Siga Mais acompanhou parte da operação logística montada na tarde de ontem, em Dracena, supervisionada pelo comandante da unidade, tenente-coronel Júlio Marcelo Romagnoli.

Ele explicou que a campanha foi construída após entendimento com o comandante do CPI-8, coronel Márcio Cortez, tão logo a proporção da tragédia começou a sensibilizar o país.

A mobilização na área do 25º Batalhão ocorreu de forma descentralizada, envolvendo as quatro companhias (de Dracena, Adamantina, Osvaldo Cruz e Tupi Paulista) e a Escola de Formação de Soldados de Junqueirópolis. Outro núcleo de arrecadação se deu durante a festa do peão realizada semana passada em Pracinha.

Foram recebidas doações de água mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, alimentos e rações pet, entre outros materiais. Todos os materiais recebidos foram centralizados no Batalhão, carregados nesta segunda-feira para transporte. A operação teve também o apoio de empilhadeira da empresa Draceaço.

Antes, cerca de quatro toneladas de roupas e calçados também foram arrecadados pela PM, com a remessa ao Rio Grande do Sul, sob responsabilidade da Cooperativa Camda.

Os donativos da Nova Alta Paulista vão atender as primeiras prioridades de suporte às pessoas afetadas pela tragédia, cuja ação da água, em volume concentrado de chuvas, destruiu cidades inteiras, moradias, empresas, a agricultura, serviços públicos, e fez mais de 150 mortes.

“Nossa população também está impactada”

O comandante destacou que o resultado da campanha é reflexo da sensibilidade da população da região do 25º Batalhão. Mesmo distante, se prontificou a contribuir. “Nossa população também está impactada e a arrecadação foi muito além das nossas expectativas”, disse ao SIGA MAIS o coronel Júlio Romagnoli. “Todos, ajudando para que as famílias do Rio Grande do Sul possam receber essa ajuda”, prosseguiu.

Ao final, ele reforçou os agradecimentos. “A gente tem a agradecer desde aquele que tinha pouco e doou, até aquele mais abastado, que doou também, pensando no próximo, pensando na sociedade do Rio Grande do Sul”.