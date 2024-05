LUCÉLIA: Entra em vigor a Lei Municipal criada pela vereadora Catia Maion

A Câmara Municipal de Lucélia, em sessão realizada no dia 19 de março, aprovou Projeto de Lei de autoria da vereadora Catia Maion.

O Projeto de Lei teve como objetivo tornar obrigatória afixação de placa informativa em obra pública paralisada no município de Lucélia, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção com dados do órgão responsável.

Ainda de acordo com o Projeto de Lei, as placas informativas deverão ser afixadas em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, com o motivo da paralisação, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.

Também no Projeto de Lei será considerada a obra na situação de “paralisada” a que estiver em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato por mais de um mês.

O referido Projeto de Lei de autoria da vereadora Catia Maion foi aprovado na Câmara Municipal, sendo encaminhado para promulgação do Poder Executivo, para tornar-se Lei Municipal.

Porém, passado o prazo estabelecido o Projeto de Lei não foi sancionado pelo executivo e assim no dia 15 de maio, a presidente da Câmara Municipal vereadora Alessandra Rocha Nonato promulgou, transformando assim em Lei Municipal.

Com a sua promulgação foi transformada em Lei Municipal já entrando em vigor imediatamente a sua aplicação.

Desta forma, o Projeto de Lei de autoria da vereadora Catia Maion já está em vigor e a partir de agora será obrigatória a afixação de placa informativa em obra pública paralisada no município de Lucélia, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, a vereadora Catia Maion afirmou que irá fiscalizar para que a nova Lei Municipal seja realmente cumprida.