FLÓRIDA: Prefeito apresenta necessidade de obras na entrada da cidade na duplicação da rodovia

Na manhã de quinta-feira (16), aconteceu na Prefeitura de Adamantina uma reunião técnica para discutir a instalação de dispositivos na duplicação da SP-294.

O encontro contou com a presença do secretário de estado de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, das equipes técnicas da Eixo-SP e Artesp, além de prefeitos da região.

O prefeito Wilson Fróio Júnior esteve presente onde apresentou demandas de Flórida Paulista nas obras de duplicação da rodovia que tem previsão de início no próximo ano (2025).

Fróio ressaltou a necessidade de implantação de alças de acesso no novo pontilhão, na vicinal do cemitério e ligação com o Distrito do Indaiá. No projeto da Eixo-SP não consta nenhuma obra no local e o prefeito destacou a necessidade de outra entrada e saída da cidade.

Também foi informada a precisão de melhorias na rotatória de acesso a Flórida Paulista e no pontilhão que não suporta dois caminhões cruzando ao mesmo tempo, necessitando de obras de adequação e melhorias.

De acordo com o prefeito Fróio foi mostrada a necessidade das obras pleiteadas e a equipe técnica da Eixo-SP ficou de estudar as reivindicações apresentadas pelo chefe do executivo floridense.

Na reunião confirmaram ainda a implantação de um dispositivo de retorno entre Flórida e Adamantina, antes do motel.