FLORA RICA: Mais segurança no parquinho da praça Pôr do Sol

A Secretaria Municipal de Obras anuncia a finalização das obras de segurança do parquinho da praça Pôr do Sol.

Com o objetivo de proporcionar um ambiente mais seguro e agradável para as crianças e suas famílias, foi instalado um alambrado ao redor do local.

A instalação do alambrado visa garantir a segurança dos usuários, evitando a entrada de animais e oferecendo uma proteção adicional às crianças que frequentam o parquinho.

A obra, realizada com recursos próprios da Prefeitura de Flora Rica, reforça o compromisso do prefeito Fábio em investir na qualidade dos espaços públicos e na segurança.

“Agora, o parquinho já está liberado novamente à população, oferecendo um ambiente mais seguro e de alta qualidade para a diversão das crianças”, destacou o secretário de Obras, Osmar Júnior.