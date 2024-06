DRACENA: Reinaldo Alguz faz visita as obras de ampliação do Centro Cirurgico da Santa Casa

O ex-deputado estadual Reinaldo Alguz, de passagem por Dracena, aproveitou a oportunidade para ver o andamento da ampliação do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Dracena, cujo recurso teve indicação enquanto parlamentar ao Governo do Estado, por intermédio de Emenda Parlamentar no valor de R$ 500 mil.

A visita aconteceu na sexta-feira (31/05), recepcionado pela Diretoria da Santa Casa: Celso Xavier Santin – Provedor e demais diretores, administradores, gerentes, colaboradores, estiveram presentes também o ex-prefeito municipal de Taciba Alair Antônio Batista e o ex-prefeito de Osvaldo Cruz Valtinho Martins e os vereadores de Dracena Celio Ferreguti, Rodrigo Parra, Vitin Palhares e também o ex vereador Milton Polon e Tania Fruchi que é assessora do deputado Rogerio Santos.

As obras tiveram início no último dia 13/05/2024, que na sua finalização terá o espaço do Centro Cirúrgico ampliado em 306,03 metros quadrados, que contará com mais uma sala cirúrgica e uma central de esterilização, como consequência poderão ser realizados mais procedimentos cirúrgicos e uma melhoria na capacidade de esterilização dos equipamentos e ferramental cirúrgico.

Ao observar a obra, Reinaldo Alguz enfatizou que o seu trabalho parlamentar sempre esteve pautado na atenção às pessoas, buscando melhorias no atendimento à saúde e que continua no trabalho de angariar novos recursos aproveitando a experiência adquirida ao longo dos mandatos como Deputado.

O provedor Celso Santin pontuou a importância da atividade parlamentar do ex-deputado Reinaldo Alguz, que da sua sensibilidade política conduz com maestria as reivindicações locais e notadamente com a Santa Casa de Dracena tem sido um grande parceiro na luta de adicionar qualidade e quantidade na atenção à saúde pública, se associando com o lema do hospital de Patrimônio da Comunidade, finalizando o agradecimento em nome da Irmandade, dos Diretores e Conselheiros, do Corpo Clínico e dos colaboradores e a comunidade.