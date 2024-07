FLÓRIDA: Colisão entre dois veículos na SP-294 deixa uma pessoa ferida

Na manhã desta terça-feira (2), uma colisão traseira entre dois veículos ocorreu no km 605+500 metros da rodovia SP-294, em Flórida Paulista.

O acidente envolveu um Volkswagen Gol e um Fiat Uno, ambos transitando de Flórida Paulista para Adamantina.

O VW Gol bateu na traseira do Fiat Uno, resultando em danos aos veículos.

Uma pessoa que estava no Fiat Uno sofreu ferimentos leves e foi levada ao Pronto-Socorro de Adamantina para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e a perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

Profissionais da Concessionária Eixo prestaram suporte nesta ocorrência.